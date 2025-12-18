ita atterra a londra con frassoni

ITA rafforza la sua presenza a Londra, ridefinendo il vertice di comando con un nuovo assetto tedesco. Lo scorso settembre, in sordina, ha lasciato il ruolo Andrew Bunn, ex Responsabile per il Regno Unito, segnando un importante cambiamento strategico per la compagnia.

La nuova ITA a trazione tedesca ridisegna il vertice di comando a Londra. Lo scorso settembre, ma la notizia era passata sotto traccia, ha lasciato l’ex compagnia di bandiera Andrew Bunn, che era il Responsabile per il Regno Unito. Bunn era arrivato subito dopo la nascita di ITA dalle ceneri di Alitalia ed è approdato nella più ricca Qatar Airways, sempre con lo stesso ruolo. A sua volta ITA non ha, al momento, un country manager in Gran Bretagna, che poi in realtà è solo Londra (dove peraltro la compagnia si appresta a tornare all’aeroporto di Heathrow a partire dal 29 marzo 2026, con due voli giornalieri da e per Roma Fiumicino). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ita Airways torna a volare a Londra Heathrow (il principale scalo d'Europa) grazie agli slot dati da Lufthansa - Ita Airways torna a volare all'aeroporto di Londra Heathrow dopo due anni di assenza.

