Istruzione | valore non negoziabile Lontano dal buonismo e dal pedagogismo Lettera

18 dic 2025

L’istruzione, un valore imprescindibile, richiede riflessione seria e senza compromessi. Basta con il buonismo e il pedagogismo che offuscano le criticità reali. La recente ondata di bocciature nel filtro d’ingresso a Medicina solleva interrogativi sulla qualità e l’efficacia del nostro sistema scolastico. È tempo di affrontare le sfide, rivedere le strategie e puntare a un’educazione che prepari realmente gli studenti al futuro.

Inviata da Fernando Mazzeo - Dopo l’altissima percentuale di bocciati al semestre filtro per l’accesso alla facoltà di Medicina, qualche domanda sull’efficacia del nostro sistema scolastico bisogna pur farla. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

