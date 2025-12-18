Istruzione | valore non negoziabile Lontano dal buonismo e dal pedagogismo Lettera

L’istruzione, un valore imprescindibile, richiede riflessione seria e senza compromessi. Basta con il buonismo e il pedagogismo che offuscano le criticità reali. La recente ondata di bocciature nel filtro d’ingresso a Medicina solleva interrogativi sulla qualità e l’efficacia del nostro sistema scolastico. È tempo di affrontare le sfide, rivedere le strategie e puntare a un’educazione che prepari realmente gli studenti al futuro.

