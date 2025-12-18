israele egitto maxi accordo sul gas da 35 miliardi di dollari

Israele ed Egitto rafforzano la loro partnership energetica con un maxi-accordo da 35 miliardi di dollari dedicato alla fornitura di gas naturale. Un nuovo passo verso una cooperazione strategica che sottolinea l'importanza delle risorse energetiche nel consolidamento dei rapporti tra i due paesi e nel panorama geopolitico regionale.

Un asse energetico da 35 miliardi di dollari: Israele ed Egitto rafforzano la loro cooperazione in ambito economico con un nuovo accordo per la fornitura di gas naturale dallo Stato Ebraico al Paese nordafricano. Israele-Egitto, asse sul gas. Il Cairo si è accordata per acquistare 130 miliardi di metri cubi di gas dal 2026 al 2040, fornendo a Tel Aviv entrate per l’erario pubblico pari a 18 miliardi di dollari, che partiranno con incassi da mezzo miliardo l’anno nel 2026 e saliranno fino a toccare 1,9 miliardi di dollari nel 2033. Si estende un vecchio accordo del 2019, quando nel pieno del grande gioco del gas nel Mediterraneo orientale (che toccava anche progetti orientati verso l’Europa come il gasdotto EastMed oggi sostanzialmente archiviato) si plasmò l’asse energetico tra Benjamin Netanyahu, premier d’Israele, e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

