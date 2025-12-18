© Iltempo.it - Ismea pubblica il rapporto "Bio in Cifre 2025": in aumento ettari, operatori e consumi

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La superficie agricola biologica in Italia supera i 2,5 milioni di ettari (+2,4% sul 2023) rappresentando il 20,2% della SAU nazionale, una quota che rende sempre più prossimo il traguardo del 25% fissato dalle strategie UE Farm to Fork e Biodiversità per il 2030. L'Italia si conferma ai vertici europei per questo indicatore con valori decisamente superiori a quelli registrati nelle altre grandi economie agricole continentali (Spagna 12,3%, Germania 11,5%, Francia 9,9%). La crescita delle superfici è trainata soprattutto da prati e pascoli (+8,2%), mentre risultano in lieve flessione i seminativi e le colture ortive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Rapporto Ismea 2025, agroalimentare settore trainante dell'economia italiana

Leggi anche: Terreni agricoli in vendita in Puglia: oltre 1000 ettari quelli proposti da Ismea

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ismea pubblica il rapporto "Bio in Cifre 2025": in aumento ettari, operatori e consumi - Rapporto che fotografa l'evoluzione del settore biologico nel 2024, confermandone la centralità nell'agroalimentare italiano e il consolidamento della leadership a livello europeo. adnkronos.com

Ismea, per agricoltura bio +3% le coperture assicurative nel 2023 - Nel 2023 il mercato delle polizze agricole agevolate nelle aziende biologiche ha superato i 648 milioni di euro in termini di valori assicurati, con un incremento di oltre il 3% su base annua. ansa.it

Rapporto Ismea, agroalimentare italiano vale il 15% del Pil - La solidità dei fondamentali del settore agricolo e dell'industria di trasformazione, conferma l'agroalimentare come uno dei pilastri del sistema economico nazionale, con un peso sul Pil nazionale che ... ansa.it

Nell’ambito del Programma Rete PAC 2025-27, è stato realizzato e pubblicato l’ , una nuova sezione del portale Ismea Mercati dedicata al monitoraggio continuo del settore agrituristico italiano. L’Osservatorio offre quatt - facebook.com facebook