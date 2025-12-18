Iscrizioni gli Open Day diventano tappa obbligata | solo 4 studenti su 10 scelgono senza visitarli

Gli Open Day sono ormai un passaggio fondamentale nella scelta della scuola superiore, con più studenti e famiglie che li considerano un’occasione imprescindibile. Visitare le strutture e conoscere l’ambiente aiuta a fare una scelta più consapevole, rafforzando il ruolo di queste giornate come momento di confronto e orientamento. Solo così si può valutare davvero quale percorso sia il più adatto alle proprie aspirazioni e bisogni.

Sempre più studenti e famiglie considerano le giornate "a porte aperte" parte integrante del percorso di scelta della scuola superiore. L'orientamento inizia spesso da lì, con un confronto diretto tra istituto e aspiranti iscritti. Una recente indagine condotta da Skuola.net su circa mille studenti di terza media mostra come il ricorso agli Open Day sia ormai diffusissimo e, in molti casi, decisivo.

