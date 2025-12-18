Ircac cooperativa Villabate Fiori riceve credito a medio termine di 615 mila euro | Via a progetto ambizioso

La Cooperativa Villabate Fiori, sostenuta dall’Ircac con un credito di 615 mila euro, avvia un progetto ambizioso dedicato alla qualità di piante e fiori. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel mercato palermitano, offrendo prodotti di eccellenza sia all’ingrosso che al dettaglio. Un investimento strategico che segna una svolta per il settore florovivaistico locale, puntando su innovazione e crescita sostenibile.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.