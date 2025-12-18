Io sono Farah replica puntata del 18 dicembre in streaming | Video Mediaset

Scopri cosa succede nella nuova puntata di Io sono Farah, trasmessa oggi, giovedì 18 dicembre. In questa puntata, le tensioni si intensificano mentre Perihan si confronta con Vera, imponendo limiti e minacce. Non perdere l’appuntamento streaming con questa avvincente soap turca, ricca di colpi di scena e emozioni che ti terranno incollato allo schermo.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Perihan si ritrova a tu per tu con Vera e la minaccia davanti alla servitù, ordinandole di non avvicinarsi a Orhan. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio in replica streaming.

