Io nell’inferno di Bondi beach La gente correva e urlava Ho soccorso un’anziana ferita

Un incubo si è scatenato a Bondi Beach: urla, panico e sangue. Silvia Rubboli, italiana residente a Sidney, si è trovata nel cuore dell’attacco terroristico che ha sconvolto la comunità locale durante la celebrazione dell’Hanukkah. In mezzo al caos, ha agito con coraggio, soccorrendo un’anziana ferita tra le conseguenze di un tragico attentato che ha causato numerose vittime e paura.

L'ex portiere della Jesina Giovanni Anconetani era a Bondi Beach: «Io nell’inferno di Sydney tra i colpi di kalashnikov... - facebook.com facebook

