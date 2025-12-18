Io nell’inferno di Bondi beach La gente correva e urlava Ho soccorso un’anziana ferita
Un incubo si è scatenato a Bondi Beach: urla, panico e sangue. Silvia Rubboli, italiana residente a Sidney, si è trovata nel cuore dell’attacco terroristico che ha sconvolto la comunità locale durante la celebrazione dell’Hanukkah. In mezzo al caos, ha agito con coraggio, soccorrendo un’anziana ferita tra le conseguenze di un tragico attentato che ha causato numerose vittime e paura.
Rimini, 18 dicembre 2025 – Nell’inferno di Bondi beach. Silvia Rubboli abita a Sidney. E domenica era lì, quando i due killer, padre e figlio affiliati all’Isis, hanno sparato contro gli ebrei che stavano festeggiando sulla spiaggia di Sidney la prima notte dell’Hanukkah: 15 le vittime e tantissimi i feriti. “È stato un inferno”, racconta la 45enne riminese (originaria di Santarcangelo ), che vive dal 2010 nella metropoli australiana, dove lavora come artista e anche istruttrice di apnea. “Il mio studio si trova a Bondi beach – racconta – E la mia casa è una strada vicina”. Ha assistito all’attacco contro la folla? “Io ero dall’altra parte della strada, con amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
