Alberto Berloni, fondatore di Fox Petroli, si trova ora ai margini del suo stesso impero. Dopo aver dissociato le sue scelte da alcune decisioni aziendali, viene estromesso dal consiglio di amministrazione. La sua famiglia, con radici profonde nel settore energetico, ha costruito un impero che si estende dall’Italia al Canada, passando per partnership strategiche e investimenti significativi, lasciando intravedere tensioni e cambiamenti in un mondo in continua evoluzione.

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, estromesso dal cda della Fox. Mi ero dissociato da certe scelte"

Un fondatore, Alberto Berloni, quattro figli, un impero nel campo dell’ energia – quello della Fox Petroli – che va da Pesaro, arriva a Vasto in quella Bio Fox che produce biodiesel e il cui 50% è stato ceduto agli arabi della Q8, tralasciando poi le società ed i fortissimi interessi che questa famiglia ha in Canada. Dalla holding di controllo di questo colosso è stato estromesso Angelo D’Auria che ha sposato la figlia del fondatore Cristina Berloni. D’Auria ci scrive una lettera dopo la dichiarazione fatta da un componente della famiglia ("non mettiamo nel cda il primo che passa per la strada"). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Inter Fiorentina, le scelte di Chivu sono ormai certe. La probabile formazione dei nerazzurri per domani sera

Leggi anche: Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Io, estromesso dal cda della Fox. Mi ero dissociato da certe scelte.

"Io, estromesso dal cda della Fox. Mi ero dissociato da certe scelte" - Lunga lettera di Angelo D’Auria, marito di Cristina Berloni: "Ci sono state operazioni e comportamenti dai quali ho preso le distanze". ilrestodelcarlino.it