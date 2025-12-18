Inzaghi rivede l’Inter visita a sorpresa a Riad

Simone Inzaghi e l’Inter si avvicinano nuovamente, questa volta attraverso un gesto inaspettato a Riad. Un viaggio che va oltre il calcio, un segnale di vicinanza e rinnovata fiducia. Un momento che sottolinea l’importanza dei valori umani e simbolici, rafforzando il legame tra l’allenatore e la squadra in un contesto internazionale.

Simone Inzaghi e l'Inter, di nuovo vicini. Non in panchina e nemmeno sul campo, ma a livello umano e simbolico. L'ex allenatore nerazzurro, oggi alla guida dell'Al Hilal, sarebbe infatti molto vicino a un saluto diretto alla sua ex squadra, lasciata in estate dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato lo stesso Inzaghi a contattare personalmente la dirigenza dell'Inter per manifestare la volontà di incontrare il gruppo e lo staff nerazzurro, approfittando della permanenza comune a Riad, dove i nerazzurri sono impegnati per la Supercoppa italiana.

