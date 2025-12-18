Inzaghi Inter possibile incontro a Riad? Il retroscena alla vigilia della Supercoppa dei nerazzurri

A poche ore dalla Supercoppa, si infittiscono i rumors su un possibile incontro tra Inzaghi e l’Inter a Riad. Dopo settimane di incertezza, i contatti tra le parti sembrano essersi riaperti, alimentando speranze e speculazioni sul futuro. Cosa c’è di vero dietro queste voci? Ecco il retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola per i nerazzurri.

Inter News 24 Inzaghi Inter amore non ancora finito? I contatti sono stati riaperti in Arabia Saudita: cosa filtra sull’incontro tra le parti. La Supercoppa Italiana in programma a Riad potrebbe diventare anche l’occasione per un incrocio dal forte valore simbolico tra Simone Inzaghi e l’ Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore nerazzurro, oggi alla guida dell’ Al-Hilal, avrebbe personalmente contattato la dirigenza interista con un obiettivo chiaro: salutare i vecchi amici dopo mesi di silenzio. Un gesto distensivo, che nasce dal rapporto costruito negli anni a Milano e che non ha nulla di formale o istituzionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

