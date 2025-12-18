Investire in Italia. Ma come? Previsioni sul 2026

Scopri come investire in Italia nel 2026 analizzando le prospettive di EY e Oxford Economics, le priorità dei CEO e le tendenze del mercato transazionale. Con il contributo di esperti e rappresentanti aziendali, esploreremo le opportunità e le sfide di un contesto in continua evoluzione, offrendo una visione strategica per prepararsi al futuro.

Partendo dalle analisi di EY sul contesto italiano, incluse le priorità dei CEO e l’andamento del mercato transazionale, e con il contributo di Oxford Economics sullo scenario macroeconomico globale ed europeo, insieme a rappresentanti del mondo delle imprese, guarderemo al 2026. Discuteremo i principali driver strategici per stimolare la crescita economica e accelerare la trasformazione del Paese e delle aziende italiane. Welcome e speech Marco Daviddi, Managing Partner Strategy and Transactions, EY-Parthenon Italia. Previsioni macroeconomiche globali, europee e italiane Mario Rocco, Valuation, Modelling and Economics Leader, EY-Parthenon Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

