‘Invasione’ di ballerini per aprire il 2026

L’inizio del 2026 segna un traguardo storico per il Mc Hip Hop Contest, che in occasione del suo trentennale si trasforma in un Urban Festival imperdibile. Dal 3 al 6 gennaio, tra danza, musica, street culture e iniziative sociali, il festival si prepara a stupire con un’invasione di artisti e momenti unici, celebrando tre decenni di passione e creatività nel cuore della scena urbana.

Storico traguardo per l’ Mc Hip hop contest che per il suo trentennale, dal 3 al 6 gennaio tra danza, musica, street culture, progetti sociali, cinema e presentazioni di libri, si trasforma un Urban Festival con numeri da record. Nelle quattro location, Palacongressi, Palazzo del Turismo, Play Hall e palestra Catullo, nonché lungo i viali e le piazze pubbliche, sono attesi 3mila giovani artisti di 151 crew di tutta Italia, ma anche austriache e svizzere, che in complesso faranno registrare 10.008 pernottamenti in 33 hotel di Riccione. Lo confermano Bruno e Andrea Bernabei di Costa Hotels, che ha canalizzato le prenotazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

