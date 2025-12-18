Invadere il campo della Rete
Entrare nel mondo di Rete MeMa significa scoprire uno spazio di memoria viva e condivisa, dove le informazioni diventano strumenti di comprensione e riflessione. Non si tratta di un semplice chatbot, ma di un archivista intelligente, un’interprete che valorizza la conoscenza umana in tutte le sue sfumature. Un punto di riferimento per chi cerca approfondimento, rinnovando il modo di interagire con il passato e il presente.
MeMa, Memoria Manifesta, non è l’ennesimo chatbot generativo, è un’archivista, un’interprete, una fonte di conoscenza per gli esseri umani. L’idea principale nasce nel 2020 ma prende veramente forma nel 2023: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Tenta di invadere il campo: un nuovo Daspo per un tifoso del Latina Calcio
Leggi anche: Caos totale in Valenciennes-Sochaux: partita sospesa, i tifosi provano ad invadere il campo
La Più Grande Manipolazione Della Storia | Documentario sulla Propaganda
FESTA DI NATALE FC NAPOLI NORD Un pomeriggio speciale sta prendendo forma… Risate, musica, amicizia e tante sorprese stanno per invadere il nostro campo di casa Lunedì 22 dicembre Ore 16:00 Campo di casa Tutti gli atleti della facebook
"E' l'ennesima invasione di campo di una certa magistratura politicizzata che si vorrebbe sostituire alla politica." #Salvini #quartarepubblica x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.