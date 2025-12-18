Intesa tra Acea e Algebris per l’acquisizione di Aquanexa operatore di primo piano nei servizi idrici

Acea e Algebris hanno raggiunto un’intesa per l’acquisizione di Aquanexa, importante operatore nei servizi idrici di Acea. Tramite la controllata a.Quantum, Acea ha presentato un’offerta vincolante, successivamente accettata da Algebris Investments attraverso il fondo Algebris Green Transition Fund. L’accordo prevede l’acquisto fino al 100% del capitale di Aquanexa e delle relative partecipazioni, segnando un passaggio strategico nel settore dei servizi idrici.

© Secoloditalia.it - Intesa tra Acea e Algebris per l’acquisizione di Aquanexa, operatore di primo piano nei servizi idrici ACEA, tramite la controllata a.Quantum, ha presentato un’offerta vincolante accettata da Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund (di seguito congiuntamente “Algebris”) per l’acquisizione fino al 100% del capitale sociale di Aquanexa e, indirettamente, delle partecipazioni da quest’ultima detenute. Aquanexa, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combina tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. La società è una realtà dinamica in forte espansione, protagonista di u n ambizioso percorso di crescita anche per linee esterne, con diverse acquisizioni completate e altre attualmente in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Raggiunta un’intesa tra Acea e algebris per l’acquisizione di Aquanexa, primario operatore nei servizi per il settore idrico Leggi anche: Raggiunta un'intesa tra Acea e Algebris per l'acquisizione di Aquanexa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Acea e Algebris, intesa per l’acquisizione di Aquanexa - Acea ha presentato un’offerta vincolante accettata da Algebris per l’acquisizione di Aquanexa e delle sue partecipazioni. msn.com

Raggiunta un’intesa tra Acea e algebris per l’acquisizione di Aquanexa, primario operatore nei servizi per il settore idrico - L’operazione consente di rafforzare la leadership e le competenze del Gruppo ACEA nel settore idrico, favorendo lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi per una gestione sempre più efficiente e s ... msn.com

ACEA, raggiunta l'intesa con Algebris per l'acquisizione di Aquanexa - Palermo (ACEA): "Consolidiamo, così, la nostra leadership nel settore anche grazie al nuovo ruolo di driver tecnologico della transizione idrica" ... affaritaliani.it

A firmare il protocollo d’intesa il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e l’amministratore delegato ACEA Fabrizio Palermo - facebook.com facebook

Firmato oggi il Protocollo d'Intesa tra #EsercitoItaliano e ACEA. Così il Capo di SM dell’ #Esercito, Gen. C.A. Carmine #Masiello: “La collaborazione con la #società civile rafforza il ruolo dell’ #Esercito nel #Paese. Orgogliosi delle opportunità di ricollocazione p x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.