Intesa Sanpaolo | ad Antonio De Vita la Croce d' Oro al Merito dell' Arma dei Carabinieri

Antonio De Vita, attuale Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto la prestigiosa Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Un riconoscimento che celebra il suo impegno e servizio, simbolo di eccellenza e dedizione nel campo della sicurezza e della tutela. Un traguardo che sottolinea il valore della sua leadership e il forte legame tra il mondo aziendale e le istituzioni.

Milano, 18 dicembre 2025 - Il Generale di Corpo d'Armata Antonio de Vita, oggi alla guida dell'Area di Governo "Chief Security Officer" di Intesa Sanpaolo, è stato insignito, nei giorni scorsi, della Croce d'oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto al.

