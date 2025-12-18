Intervista Mangiapoco | l’altro mondo Juventus la fame del percorso dal basso quelle parole di Di Gregorio – ESCLUSIVA VIDEO
Scopri l’universo nascosto della Juventus Next Gen attraverso le parole di Mangiapoco, portiere dal percorso umile e determinato. In questa intervista esclusiva, Marco Baridon svela i segreti e le sfide di un mondo spesso invisibile, offrendo uno sguardo autentico sulle ambizioni e la fame di chi lotta dal basso. Un’immersione unica nel cuore del calcio giovanile e delle passioni che muovono i protagonisti.
di Marco Baridon Intervista Mangiapoco: in ESCLUSIVA VIDEO ecco le parole del portiere della Juventus Next Gen. La sua storia raccontata così. Percorso. Sì, Stefano Mangiapoco sa bene cosa significhi. Conosce le tappe, conosce il sacrificio, conosce la fame di arrivare, il lavoro quotidiano per conquistarsi meriti e traguardi. Dalla Serie D alla Serie C, il professionismo lo ha conosciuto ‘tardi’, a 20 anni. Ma ogni singolo snodo della sua gavetta è stato fondamentale per farlo arrivare dove è oggi: il portiere titolare della Juventus Next Gen. In esclusiva a , Mangiapoco si è raccontato attraverso queste parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio, Mazur, Faticanti, Rouhi; Anghelè, Deme; Guerra (C). A disposizione: Scaglia, Nava, Ngana, Puczka, Owusu, Amaradio, Brugarello, Vacca, Crapisto, Pagnucco, Martinez Crous, Perotti, - facebook.com facebook
