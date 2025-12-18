Intervista Mangiapoco | l’altro mondo Juventus la fame del percorso dal basso quelle parole di Di Gregorio – ESCLUSIVA VIDEO

Scopri l’universo nascosto della Juventus Next Gen attraverso le parole di Mangiapoco, portiere dal percorso umile e determinato. In questa intervista esclusiva, Marco Baridon svela i segreti e le sfide di un mondo spesso invisibile, offrendo uno sguardo autentico sulle ambizioni e la fame di chi lotta dal basso. Un’immersione unica nel cuore del calcio giovanile e delle passioni che muovono i protagonisti.

