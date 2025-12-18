Intervista a Simone De Bianchi del Grande Fratello | Ho provato qualcosa per Anita ma… E svela perché ha cambiato idea su Rasha

Simone De Bianchi, giovane romano e volto noto del Grande Fratello 2025, apre il suo cuore in questa intervista esclusiva. Tra emozioni e riflessioni, rivela cosa ha provato per Anita e i motivi che lo hanno portato a cambiare idea su Rasha. Un racconto sincero e coinvolgente, che svela i retroscena di un’esperienza intensa e ricca di colpi di scena.

© Ilgiornale.it - Intervista a Simone De Bianchi del Grande Fratello: "Ho provato qualcosa per Anita ma…". E svela perché ha cambiato idea su Rasha Simone De Bianchi, ventitreenne romano ed ex concorrente del Grande Fratello 2025, è stato eliminato durante la semifinale del reality andata in onda ieri sera su Canale 5. Volto noto al pubblico non solo per la sua partecipazione al programma, ma anche per il suo percorso artistico tra cinema, musica e social media, Simone è entrato nella Casa insieme a sua madre Francesca Carrara, dando vita a un'esperienza familiare intensa e spesso al centro delle dinamiche di gioco. In esclusiva ai nostri microfoni, l'ex gieffino si racconta con sincerità, ripercorrendo la sua avventura tra emozioni, conflitti e momenti di crescita.

