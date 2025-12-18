Intervento tempestivo e vita salvata | nota di elogio per un agente della Municipale

Un intervento rapido e decisivo ha fatto la differenza, salvando una vita. La cittadinanza e le autorità si uniscono nel riconoscimento dell’operato di un agente della Municipale di Benevento, il cui impegno ha dimostrato ancora una volta il valore della presenza sul territorio. Di seguito, la nota ufficiale del sindaco Clemente Mastella che rende omaggio a questa azione esemplare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. In seguito alla relazione prot. 132018 del Comandante Dott. Giuseppe Vecchio, desidero esprimere il più sentito apprezzamento all’operatore della Polizia Municipale, Ag. Gianmarco Mazza, per l’elevata professionalità, la prontezza operativa e la profonda sensibilità umana dimostrate nel corso dell’intervento del 20 novembre 2025, come dettagliato nella relazione prot. 131858. L’intervento, condotto con alto senso del dovere e autentico spirito di servizio, ha permesso di salvare una vita umana, evitando gravissime conseguenze e testimoniando, ancora una volta, il valore del Corpo della Polizia Municipale e l’importanza del loro quotidiano impegno a tutela della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

