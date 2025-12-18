Intervento salvavita alla Coldiretti di Foiano

Il 18 dicembre 2025, alla Coldiretti di Foiano Arezzo, si è reso necessario un intervento salvavita di emergenza. Il Sindaco Jacopo Franci ha voluto esprimere la propria gratitudine a Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha per il tempestivo e prezioso intervento. Un gesto che sottolinea l’importanza della collaborazione e della prontezza in situazioni critiche, rafforzando il senso di comunità e sicurezza locale.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Intervento salvavita alla Coldiretti di Foiano: il Sindaco Jacopo Franci esprime gratitudine a Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha. Il Sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci desidera esprimere profonda soddisfazione e gratitudine nei confronti di Massimo Di Chiara, dipendente di Coldiretti Ufficio di Foiano, consigliere comunale e protagonista insieme a Ruwan Lasantha di un intervento determinante che ha contribuito a salvare la vita di un uomo colpito da arresto cardiaco all'interno dell'ufficio Coldiretti nel nostro territorio. «Desidero ringraziare sentitamente Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha per la prontezza, il sangue freddo e la professionalità dimostrati – dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci –.

