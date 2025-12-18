Intergalactic | The Heretic Prophet uscita nel 2027 e Naughty Dog alle prese con il crunch per un report

Nell’attesa di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo atteso titolo di Naughty Dog, il focus si riaccende sul tema del crunch. Secondo fonti recenti, lo studio americano si sarebbe trovato a dover affrontare straordinari obbligatori per completare una demo cruciale. Un episodio che riporta alla ribalta le sfide e le pressioni interne di uno dei colossi dell’industria videoludica, sollevando ancora una volta il dibattito sulla cura dei lavoratori e le politiche di produzione.

© Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, uscita nel 2027 e Naughty Dog alle prese con il crunch, per un report Naughty Dog torna al centro del dibattito sul crunch. Secondo un nuovo report, lo studio di Sony è alle prese con straordinari obbligatori per completare una demo di Intergalactic: The Heretic Prophet, il suo prossimo progetto di punta dello studio americano. La situazione riporta alla luce una pratica sempre più contestata nell’industria videoludica, visto che nonostante gli sforzi degli ultimi anni per ridurre il sovraccarico di lavoro, la pressione sulle scadenze sembra aver avuto la meglio. E con un’uscita fissata interamente a metà del 2027, le preoccupazioni nel team non mancano. Stando alle informazioni condivise da Jason Schreier su Bloomberg, da fine ottobre i dipendenti di Naughty Dog sono stati chiamati a lavorare almeno otto ore extra a settimana per circa sette settimane consecutive. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Intergalactic: The Heretic Prophet uscirà prima del previsto? Naughty Dog sta assumendo dei traduttori Leggi anche: Zootropolis 2: Nick e Judy alle prese con i rettili nel trailer finale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Da Uncharted a un nuovo inizio: Bruce Straley spiega l'addio a Naughty Dog. Naughty Dog Devs Are Reportedly Working Mandatory Overtime for Intergalactic: The Heretic Prophet - Naughty Dog is allegedly requiring most of its developers working on Intergalactic: The Heretic Prophet to work a minimum of eight extra hours per week, in an effort to meet a deadline for an internal ... ign.com

