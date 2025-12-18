intercontinentale safonov para quattro rigori flamengo battuto comanda il psg

Il Psg conquista la coppa Intercontinentale grazie a una straordinaria prestazione di Safonov, che para quattro rigori decisivi contro il Flamengo. Dopo aver già vinto la Champions, i francesi si aggiudicano un altro prestigioso trofeo internazionale, dimostrando ancora una volta la forza della squadra. La partita, giocata in Qatar, si è conclusa 2-1 ai rigori, con il portiere protagonista assoluto.

Dopo la Champions, la coppa Intercontinentale, e ancora per merito di un portiere. Anche se non è quello per cui il Psg ha rinunciato a Donnarumma: ieri i francesi hanno vinto la partita contro i brasiliani del Flamengo per 2-1 ai rigori, protagonista il portiere Safonov che ne ha parati quattro su cinque allo stadio Ahmed bin Ali ad Al Rayyan, in Qatar. I tempi regolamentari e poi anche i supplementari in Qatar si erano conclusi sull’1-1 dopo i gol di Kvaratskhelia al 38’ e Jorginho su rigore al 14’ del secondo tempo, unico penalty che il portiere russo della squadra parigina non è riuscito a neutralizzare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Per i francesi si tratta della prima Coppa Intercontinentale nella storia, in un albo d'oro dove domina il Real Madrid con nove successi, a quattro Bayern Monaco, a tre Milan Peñarol, Nacional, Boca