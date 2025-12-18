Inter si ferma Carlos Augusto | ma il rinnovo è vicino

L’Inter si appresta a affrontare la Supercoppa Italiana con un occhio al futuro, mentre Carlos Augusto si ferma per infortunio. Il rinnovo del difensore sembra imminente, segnale di una volontà condivisa tra le parti di consolidare il reparto difensivo. La squadra si concentra sulla sfida contro il Bologna, determinata a conquistare l’accesso alla finale e a mantenere alta la propria ambizione.

L ‘Inter si prepara alla sfida di Supercoppa Italiana, in cui si giocherà l’accesso alla finale sfidando il Bologna. Il match andrà in scena a partire dalle ore 20:00 italiane del 19 dicembre. La squadra nerazzurra si è messa subito a lavoro a Ryadh sotto una pioggia battente, con Calhanoglu che è ritornato ufficialmente in gruppo, ma che difficilmente verrà rischiato in campo. Per un Calhanoglu che rientra, si ferma un Carlos Augusto. Chivu, infatti, dovrà fare a meno della duttilità dell’esterno brasiliano che, a causa di una lombalgia, non riuscirà ad aiutare i propri compagni in questa sfida. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

