Inter sbarca a Riad tra stanchezza giovani e ambizioni da trofeo | le ultime sulla competizione

L’Inter arriva a Riad con determinazione e nuovi stimoli, tra giovani talenti e ambizioni di successo. La notte ha visto l’accoglienza saudita e l’arrivo di Chivu, pronto a guidare l’Under 23 e a preparare l’assalto alla Supercoppa contro il Bologna. Un capitolo importante per i nerazzurri, tra sfide e obiettivi da raggiungere in un contesto ricco di entusiasmo e ambizioni di trofeo.

Quando gli uomini dell'Inter sbucano dal varco vip dei voli privati del grande aeroporto internazionale King Khalid di Riad, l'immagine è lontana da quella del branco famelico pronto ad azzannare il primo trofeo stagionale. Dopo sei ore di volo e un allenamento intenso svolto ad Appiano Gentile, i volti dei nerazzurri raccontano la fatica di una lunga giornata di viaggio, più simili a scolari in gita che a una squadra pronta alla battaglia. È quasi mezzanotte, l'ora del deserto.

