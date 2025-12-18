Inter occhio a questo gioiello della Primavera | 4 gol in 4 gare Sta nascendo un campione?

Tra le fila dell’Inter Primavera, un nome sta emergendo con forza: Matias Mancuso. Con 4 gol in 4 partite, il giovane talento sta attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti. Un vero e proprio gioiello di questa stagione, capace di lasciare il segno in poco tempo. Potrebbe essere il prossimo grande campione del settore giovanile nerazzurro.

Matias Mancuso. C’è un nome che, settimana dopo settimana, sta emergendo con forza nel panorama dell’ Inter Primavera. È quello di Matias Mancuso, classe 2007, centrocampista moderno e totale, capace di incidere in più zone del campo e diventato ormai una risorsa chiave per la squadra guidata da Carbone. Dopo un lungo stop che gli ha praticamente fatto perdere un’intera stagione, il centrocampista italo-uruguaiano è tornato non solo al pieno della condizione, ma con una maturità tecnica e mentale che oggi fa la differenza. Il suo rendimento è in costante crescita e il suo impatto sulle partite è sempre più evidente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Akinsanmiro Inter, il gioiello della Primavera incanta il Pisa: per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano

Leggi anche: L’ultima proposta della Superlega alla Uefa, sta nascendo (di nuovo) un’altra Champions League

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Akinsanmiro Inter, il gioiello della Primavera incanta il Pisa: per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano.

Diretta/ Inter Liverpool Primavera (risultato finale 5-0): manita nerazzurra! (Youth League, 9 dicembre 2025) - Youth League, Diretta Inter Liverpool Primavera, streaming video tv: i Reds sono avanti di sole due lunghezze sui meneghini (9 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net