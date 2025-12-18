Inter la seconda maglia 2026 27 | dominerà ancora il bianco

L’Inter si prepara a sorprendere con la sua seconda maglia 2026/27, mantenendo il classico bianco come colore predominante. Un design che richiama le radici storiche del club, arricchito da dettagli gialli, terzo colore dell’originario stemma sociale. Un equilibrio tra tradizione e modernità, pronto a distinguersi in campo e sugli spalti.

Sappiamo che la prima sarà nerazzurra. Con un tocco di giallo, terzo colore dell'originario stemma sociale. Per quanto riguarda la terza divisa si ritornerà al grigionero di morattiana memoria. All'appello dell'Inter 202627 mancava la seconda maglia, quella che una volta avremmo chiamato "da trasferta": il sito specializzato Footy Headlines ha

