Inter la seconda maglia 2026 27 | dominerà ancora il bianco
L’Inter si prepara a sorprendere con la sua seconda maglia 2026/27, mantenendo il classico bianco come colore predominante. Un design che richiama le radici storiche del club, arricchito da dettagli gialli, terzo colore dell’originario stemma sociale. Un equilibrio tra tradizione e modernità, pronto a distinguersi in campo e sugli spalti.
Sappiamo che la prima sarà nerazzurra. Con un tocco di giallo, terzo colore dell’originario stemma sociale. Per quanto riguarda la terza divisa si ritornerà al grigionero di morattiana memoria. All’appello dell’Inter 202627 mancava la seconda maglia, quella che una volta avremmo chiamato “da trasferta”: il sito specializzato Footy Headlines ha L'articolo Inter, la seconda maglia 202627: dominerà ancora il bianco proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Inter-Slavia Praga, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Champions League 2025/2026: partite della seconda giornata, dove vederle (diretta TV e streaming) e probabili formazioni di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta
Nike lancerà la fantastica maglia retrò dell'Inter Milano 26-27; Footy Headlines – Nike lancia collezione di maglie retrò: ecco quella dell’Inter; La EA SPORTS FC Supercup in numeri; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali.
Foto - Nike lancerà una maglia retrò lifestyle dell'Inter nel 2026-27 con stemma iridescente - Secondo quanto svelato in esclusiva da Footy Headlines, Nike lancerà una maglia retrò lifestyle dell'Inter per la stagione 2026- msn.com
Footy Headlines – Nike lancia collezione di maglie retrò: ecco quella dell’Inter - Nike, in vista della prossima stagione, è pronta a lanciare una collezione di maglie per i club più importanti e tra questi c'è anche l'Inter ... msn.com
FootyHeadlines presenta il primo progetto della terza maglia 2026-2027: design innovativo con effetti 'speciali' - Il sito specializzato FootyHeadlines ha infatti presentato il primo disegno di quella che ... msn.com
"Infortunio di Dumfries brutta perdita. Sei l'Inter, se devi intervenire sul mercato devi spendere soldi: non puoi prendere un giocatore di seconda fila. Dovrebbero prendere Palestra immediatamente, devi cercare il massimo sul mercato nazionale" Paolo Co - facebook.com facebook
Serie C, Inter-Giana: Vecchi sceglie ancora Kamate quinto a destra. Davanti Lavelli con Spinaccè, Topalovic ancora titolare, seconda di fila per Re Cecconi ormai pienamente recuperato. In panchina l'intero attacco della Primavera Mosconi-Iddrissou-Zouin. E x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.