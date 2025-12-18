Inter il vero Thuram solo a sprazzi | l’infortunio e il dato preoccupante

L’Inter attende il ritorno del vero Thuram, finora apparso solo a tratti a causa di infortuni. La squadra ha bisogno della sua presenza costante e decisiva, ma i problemi fisici continuano a frenare il suo rendimento. La speranza è che il francese possa ritrovare la forma migliore per contribuire al massimo e rilanciare le ambizioni nerazzurre.

