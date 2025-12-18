Inter il Bologna si avvicina | Martinez dal 1?

L’Inter si prepara alla sfida con il Bologna, con Martinez in forse dal primo minuto. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, i nerazzurri guardano avanti, rinvigoriti dal successo e pronti a consolidare la loro corsa. La sfida si avvicina, e l’attenzione è tutta rivolta a mantenere il ritmo e affrontare con determinazione il prossimo impegno.

© Forzainter.eu - Inter, il Bologna si avvicina: Martinez dal 1? La vittoria per 2-1 con il Genoa è passata in archivio e per l'Inter non c'è tempo di fermarsi. Il successo con il Grifone ha ridato certezze ai nerazzurri, che hanno cancellato la sconfitta con il Liverpool e che possono quindi concentrarsi sul presente e il futuro. L'obiettivo è quello di conquistare il primo trofeo stagionale, quella Supercoppa Italiana che inizierebbe a dare prestigio all'ottimo lavoro svolto da Cristian Chivu fino a questo momento. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma domani 19 dicembre alle 20:00 ora italiana in quel di Riyad per la semifinale del trofeo.

