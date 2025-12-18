Inter Carboni ad un passo dal lasciare Genoa | sfida in Serie A per l’argentino

L’Inter si prepara a un’importante sfida di calciomercato, con Carboni vicino all’addio al Genoa. La sessione invernale rappresenta un’opportunità per i club di rafforzarsi e fare spazio a nuove energie, mentre alcuni giocatori potrebbero essere ceduti in cerca di maggior spazio o nuove sfide. È un momento decisivo per il mercato di Serie A, che potrebbe riservare sorprese e cambiamenti significativi.

© Forzainter.eu - Inter, Carboni ad un passo dal lasciare Genoa: sfida in Serie A per l'argentino La sessione di calciomercato invernale sarà l'occasione giusta per diversi club per cercare rinforzi importanti e allo stesso tempo lasciar partire alcuni giocatori poco utili alla causa. Il Genoa, ad esempio, sembra pronta a far partire Valentin Carboni, arrivato la scorsa estate in rossoblù grazie ad un prestito richiesto all'Inter. In questa stagione di Serie A, però, il giocatore si è visto poco in campo: per lui 12 partite, di cui solo 3 da titolare. Zero le reti. Neanche con l'arrivo di De Rossi la situazione dell'argentino sembra cambiare e come riportato da FcInter1908.it, le possibilità che il futuro di Carboni sia lontano dalla Liguria sono piuttosto alte.

Inter, accordo con il Genoa per il rientro di Carboni: Parma e Sassuolo sull'argentino - Il fantasista nerazzurro ha trovato poco spazio in Liguria e a gennaio cambierà ancora maglia. msn.com

Mercato Inter, deciso il futuro di Carboni: addio al Genoa, va in un altro club di Serie A - L’Inter ha preso una decisione chiara sul futuro di Valentín Carboni: l’argentino è pronto a lasciare il Genoa per un altro club di Serie A. spaziointer.it

Guarro - Inter e Genoa sono vicine all’accordo per Valentin Carboni. I due club interromperanno il prestito e il classe 2005 cambierà casacca nel tentativo di trovare più spazio altrove. Sassuolo e Parma ci pensano. - facebook.com facebook

Valentin Carboni torna. E poi Difficile un prestito semestrale per scaldare un’altra panchina. L’Inter potrebbe tenerlo in rosa e farlo crescere con Chivu. #Inter #SerieA #ChampionsLeague x.com

