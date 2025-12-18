In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna a Riad, i tifosi si interrogano sulle scelte di Chivu. Con la posta in gioco alta, il tecnico valuta attentamente i ballottaggi tra Martinez e Thu-La, determinando la formazione che potrà portare i nerazzurri verso il riscatto dopo la finale persa col Milan.

© Internews24.com - Inter Bologna, Supercoppa Italiana: Chivu sceglierà Martinez e la Thu-La per la semifinale?

Inter News 24 Inter Bologna, le possibili scelte di Chivu e i ballottaggi: a Riad i nerazzurri cercano il riscatto dopo la finale persa col Milan. L’Inter è pronta a scendere in campo domani sera a Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore della Coppa Italia. In palio non c’è soltanto l’accesso alla finale di lunedì contro la vincente di Napoli-Milan, ma anche la possibilità di tornare subito ad alzare un trofeo dopo la grande delusione della scorsa stagione, quando il titolo sfumò all’ultimo atto proprio contro i rossoneri. In casa nerazzurra, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha ormai sciolto gran parte dei dubbi di formazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter LIVE: le parole del tecnico alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Inter in volo per Riad: dopodomani la semifinale col Bologna – VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Supercoppa, Bologna-Inter dove vederla in tv e in streaming: orario e canale.

Supercoppa Italiana: Inter favorita con il Bologna in semifinale - L’Inter per regalare a Chivu la prima finale da allenatore, il Bologna per continuare a sognare un altro trofeo dopo la Coppa Italia. msn.com