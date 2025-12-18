Inter a Riad | allenamento speciale per alcuni giovanissimi con Bonny Kolarov e… – VIDEO

A Riad, un allenamento speciale ha coinvolto alcuni giovani talenti locali, grazie alla partecipazione di Luis Henrique, Bonny e Kolarov. Un momento unico di condivisione e crescita, che ha regalato ai giovani appassionati di calcio un’esperienza memorabile. Questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per ispirare le nuove generazioni e rafforzare il legame tra il club e il suo pubblico globale.

Inter. Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Kolarov hanno offerto un gesto speciale ai giovani appassionati di calcio a Riad, partecipando a un allenamento dedicato ai ragazzi locali. L'iniziativa si è svolta al Prince Faisal Bin Fahd Stadium, creando un'occasione unica di confronto tra professionisti e piccoli tifosi. L'attività ha permesso ai bambini di osservare da vicino i movimenti, i gesti tecnici e i consigli dei calciatori nerazzurri. La presenza dei tre giocatori ha reso l'evento particolarmente coinvolgente e formativo, suscitando entusiasmo tra tutti i partecipanti.

