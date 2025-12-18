Intanto la Next Gen a sorpresa è in vetta alla Terza Categoria
Sorprendente e sorprendente: la Next Gen si impone in vetta alla Terza Categoria, conquistando anche la finale del memorial Renzo Resta. La seconda squadra dell’Fcr Forlì, composta da giovani under 21, debutta con successo in questa categoria, dimostrando talento e determinazione. Un risultato che testimonia il valore e il futuro promettente di un gruppo emergente nel panorama calcistico locale.
Al primo posto in Terza Categoria e in finale nel memorial Renzo Resta (la coppa): la seconda squadra dell’ Fcr Forlì, al secolo Fcr Next Gen, partecipa per la prima volta alla Terza con gli under 21. E la squadra ha risposto subito molto bene. Al termine del girone d’andata, infatti l’Fcr Next Gen guida imbattuta con 26 punti frutto di 8 vittorie e 2 pareggi, con 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda, l’Union Sammartinese. E in più ha appunto centrato il pass per la finale di coppa. A dirigere le operazioni in panchina c’è mister Luca Lanzoni, 40enne ex attaccante dai piedi educati in campo anche con il Forlì oltre che, tra le altre, Faenza, Russi, Massa Lombarda, Baracca Lugo e Castrocaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Prima categoria, i risultati della terza giornata. Marola tiene la vetta, ’colpo’ Cps
Leggi anche: Terza Categoria. Il Wild Bagnara si avvicina alla vetta. C.dell’Albero leader
Intanto la Next Gen, a sorpresa, è in vetta alla Terza Categoria.
Intanto la Next Gen, a sorpresa, è in vetta alla Terza Categoria - Al primo posto in Terza Categoria e in finale nel memorial Renzo Resta (la coppa): la seconda squadra dell’Fcr ... msn.com
Scorrono ancora le note del bellissimo concerto che ci hanno regalato i Mali Blues guidati da Dimitri... ma Vi volevamo intanto augurare buone feste con un po' di anticipo, ricordandovi che la nostra rassegna tornerà sabato 10 gennaio 2026 con il "Next Gen" - facebook.com facebook
IL PATRIMONIO NEXT GEN Parliamo di un torneo che, dal 2017 a oggi, ha tenuto a battesimo tre numeri 1: in ordine di apparizione, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E che ha visto esibirsi, nelle sette edizioni precedenti, la bellezza di 31 to x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.