Intanto la Next Gen, a sorpresa, è in vetta alla Terza Categoria.

Sorprendente e sorprendente: la Next Gen si impone in vetta alla Terza Categoria, conquistando anche la finale del memorial Renzo Resta. La seconda squadra dell’Fcr Forlì, composta da giovani under 21, debutta con successo in questa categoria, dimostrando talento e determinazione. Un risultato che testimonia il valore e il futuro promettente di un gruppo emergente nel panorama calcistico locale.

Al primo posto in Terza Categoria e in finale nel memorial Renzo Resta (la coppa): la seconda squadra dell’ Fcr Forlì, al secolo Fcr Next Gen, partecipa per la prima volta alla Terza con gli under 21. E la squadra ha risposto subito molto bene. Al termine del girone d’andata, infatti l’Fcr Next Gen guida imbattuta con 26 punti frutto di 8 vittorie e 2 pareggi, con 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda, l’Union Sammartinese. E in più ha appunto centrato il pass per la finale di coppa. A dirigere le operazioni in panchina c’è mister Luca Lanzoni, 40enne ex attaccante dai piedi educati in campo anche con il Forlì oltre che, tra le altre, Faenza, Russi, Massa Lombarda, Baracca Lugo e Castrocaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

