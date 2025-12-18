Installava sistemi di videosorveglianza e guardava di nascosto i clienti | ha spiato anche le figlie della compagna

Un elettricista di Trieste è stato arrestato per aver installato sistemi di videosorveglianza e aver spiato clienti e familiari, tra cui le figlie della compagna. Sul suo telefono sono state trovate numerose immagini compromettenti, sollevando gravi dubbi sulla sua condotta e rispetto della privacy. Un caso che mette in luce i pericoli dell’uso improprio della tecnologia e l’importanza della tutela della vita privata.

Un elettricista residente nella provincia di Trieste è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata: sul suo telefono la compagna ha trovato numerose foto che ritraevano le sue figlie completamente nude. Le indagini dei carabinieri hanno però fatto emergere un archivio ben più.

