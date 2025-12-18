Insegnava da anni senza laurea | condannato falso professore in Lombardia dovrà restituire 63mila euro

Un uomo che insegnava da anni senza laurea è stato condannato come falso professore in Lombardia. Dopo aver svolto regolarmente attività scolastica, dovrà ora restituire 63mila euro. Giorno dopo giorno, entrava in classe come un insegnante qualificato, svolgendo lezioni, correggendo compiti e partecipando a riunioni, ingannando studenti e colleghi.

Ogni giorno entrava in classe come un normale docente: lezioni, compiti corretti, riunioni e progetti scolastici. C'era però un elemento fondamentale che mancava: non aveva alcuna laurea, nonostante avesse sempre dichiarato il contrario per ottenere incarichi di insegnamento. La verità è emersa dopo alcuni controlli e un uomo di 39 anni, che per anni ha lavorato in istituti superiori della Brianza e del Comasco, è stato condannato dalla Corte dei Conti della Lombardia. Dovrà restituire al Ministero dell'Istruzione e del Merito 63.233,45 euro, pari agli stipendi percepiti dal 2021 in poi.

