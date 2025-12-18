Insegna per anni alle superiori senza una laurea | condannato a restituire gli stipendi

Una docente di 39 anni, che per anni ha insegnato nelle scuole superiori senza aver conseguito una laurea, è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a restituire circa 63mila euro. La decisione mette in luce le conseguenze di aver esercitato una professione senza i requisiti richiesti, determinando un importante precedente nel settore dell’istruzione.

