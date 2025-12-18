Iniziativa di pediatri e ’Giunti’ | Raduno con libri e giochi Vietati cellulari e pc

Sabato mattina, in piazza Giovanni Paolo II a Cesena, pediatri e ’Giunti’ organizzano Digital Detox, un’occasione per staccare la spina dai dispositivi e riscoprire il piacere dei libri e dei giochi tradizionali. Dalle 10 alle 12, adulti e bambini sono invitati a partecipare a questa iniziativa per disintossicarsi dal digitale e vivere un momento di relax e socialità senza schermi.

© Ilrestodelcarlino.it - Iniziativa di pediatri e ’Giunti’: "Raduno con libri e giochi Vietati cellulari e pc" Disintossicarsi dal digitale. Dalle 10 alle 12 di sabato si tiene Digital Detox, un’iniziativa per ripulirsi per un giorno dalle connessioni digitali imperanti, con raduno in piazza Giovanni Paolo II, davanti alla libreria Giunti di Cesena. L’evento è promosso dalla libreria Giunti in collaborazione con Uo Pediatria e Consultorio familiare dell’ Ausl Romagna, e il patrocinio del Comune. Sarà possibile, donare libri, o giochi per il nuovo progetto. "I professionisti di area pediatrica - rimarcano i promotori – sono da tempo consapevoli della necessità del buon uso delle tecnologie, e del ruolo che una educazione anticipatoria può giocare sulla promozione di una genitorialità responsiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Libri vietati da leggere per la settimana dei libri proibiti 2025 Leggi anche: Giochi da tavolo, libri per ragazzi e videogiochi: alla biblioteca inaugura la 'Chill room' per gli adolescenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iniziativa di pediatri e ’Giunti’: "Raduno con libri e giochi Vietati cellulari e pc" - Dalle 10 alle 12 di sabato si tiene Digital Detox, un’iniziativa per ripulirsi per un giorno dalle connessioni digitali imperanti, con raduno in piazza Giovanni Paolo II, ... ilrestodelcarlino.it

Mattinata speciale nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica di Taranto grazie all’iniziativa promossa da Simba ODV e dal vicesindaco Mattia Giorno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.