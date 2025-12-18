Un grave infortunio costringe la Juventus a un recupero di tre mesi, sconvolgendo i piani e il mercato. La beffa si aggiunge alla delusione, con ripercussioni che potrebbero influenzare il cammino della squadra e le strategie future. Un momento difficile che mette in discussione le scelte tecniche e il rendimento in vista delle prossime sfide.

© Calciomercato.it - Infortunio tremendo e 3 mesi di stop, beffa Juve: cambia il mercato

Saranno addirittura 3 i mesi di stop dopo il grave infortunio: cambia tutto ed è una vera e propria beffa per la Juventus. Proprio nel momento più concitato della stagione, una vera e propria tegola si è abbattuta sull’ Inter. La squadra allenata da Chivu, infatti, sarà costretta a rinunciare a uno degli uomini più importanti per circa 3 mesi: Denzel Dumfries. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it A confermarlo è stata proprio l’Inter attraverso una nota apparsa sui propri canali: “ Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la ‘Fortius Clinic’ di Londra “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Morata, l’infortunio è serio: stop di almeno due mesi, il Como dovrà tornare sul mercato

Leggi anche: Vlahovic, infortunio all’adduttore: out 2/3 mesi. Juve torna sul mercato?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Infortunio tremendo e 3 mesi di stop, beffa Juve: cambia il mercato - Saranno addirittura 3 i mesi di stop dopo il grave infortunio: cambia tutto ed è una vera e propria beffa per la Juventus ... calciomercato.it