Infortunio a scuola durante la partita di calcio | chiesti 29mila euro I giudici dicono no l’evento rientra nel rischio consentito e provare la condotta illecita spetta al ragazzo

Un infortunio durante una partita di calcio a scuola ha portato a una richiesta di risarcimento di 29mila euro, respinta dal Tribunale di Catanzaro. I giudici hanno stabilito che l’evento rientra nel “rischio consentito” e che spetta allo studente dimostrare eventuali comportamenti illeciti. La decisione sottolinea come le attività sportive scolastiche siano considerate parte integrante delle esperienze formative e, in linea di massima, non danno luogo a responsabilità.

Il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da uno studente infortunatosi durante una gara di calcio organizzata dall'istituto. La sentenza n. 26812025, depositata il 15 dicembre scorso, stabilisce che l'evento rientra nel "rischio consentito" della pratica sportiva e non configura responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile.

