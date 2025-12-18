Infortuni Milan ecco quanto sono ‘costati’ nel 2024-25 | i dettagli

Nel 2024-25, gli infortuni dei rossoneri hanno avuto un impatto significativo sulla squadra e sui costi sostenuti. Analizzando i dati del Men’s European Football Injury Index, emerge un quadro dettagliato delle assenze e delle conseguenze economiche, evidenziando come gli infortuni possano influenzare la performance e la gestione del club. Un’analisi che mette in luce le sfide di un campionato sempre più competitivo e imprevedibile.

Milan, crisi infortuni: si ferma anche Pulisic, salta la Fiorentina - La pausa Nazionali ha creato una vera e propria crisi infortuni al Milan, togliendo alla squadra rossonera alcuni dei suoi giocatori più importanti. corrieredellosport.it

Milan, Tare: "Gli infortuni fanno parte del gioco, non dobbiamo prenderli come un alibi" - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "E' una grande opportunità, non ci sono scuse e lamentele. tuttomercatoweb.com

@fanpiùattivi #NapoliMilan, probabili formazioni: #Allegri ancora emergenza infortuni. E #Fofana ... #milan #SempreMilan #SupercoppaItaliana - facebook.com facebook

Caldara: “Non posso che dire bene del Milan. Infortuni Mi sentivo male” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.