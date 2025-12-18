Informativa di Giorgetti su Mps-Mediobanca | cosa ha detto

Giorgetti ha commentato la decisione di Mps di procedere con l’OPAS su Mediobanca, sottolineando che è stata una scelta autonoma dei manager della banca senese. Gli azionisti hanno semplicemente preso atto di questa decisione, senza intervenire direttamente nel processo. La questione evidenzia le dinamiche di autonomia decisionale all’interno delle principali istituzioni finanziarie italiane.

© Lettera43.it - Informativa di Giorgetti su Mps-Mediobanca: cosa ha detto La decisione di Mps dell’ opas su Mediobanca è stata presa dai manager della banca senese «in maniera autonoma e noi, come azionisti, abbiamo preso atto». È quanto ha affermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’ informativa alla Camera sull’operazione finita al centro di un’ inchiesta della Procura di Milano. Il Tesoro, ha assicurato Giorgetti, «non ha esercitato alcuna ingerenza o pressione» nelle «diverse interlocuzioni» con «diversi esponenti del sistema creditizio». Ogni «deliberazione sulla quota residua del Mef in Mps», pari al 4,86 per cento, «non sarà adottata in una logica di mera cassa ma strategica», ha aggiunto, data «la rilevanza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula” Leggi anche: La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca: “Il governo ha agito in modo trasparente” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mps - Mediobanca, giovedì informativa Giorgetti - Alle 17 diretta webtv e canale satellitare con lis; Mps-Mediobanca: informativa urgente Giorgetti alla Camera il 18 dicembre alle 17; Scalata Mps-Mediobanca, giovedì l’informativa di Giorgetti alla Camera; Mps-Mediobanca, giovedì 18 informativa urgente Giorgetti alla Camera. La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca: “Il governo ha agito in modo trasparente” - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un'informativa sul caso Mps- fanpage.it

Mps, Giorgetti blinda l’operazione Mediobanca: nessuna ingerenza, lo Stato ha creato valore - L’informativa urgente del titolare del Mef alla Camera dei Deputati in merito all’inchiesta della Procura di Milano sul presunto concerto dietro la privatizzazione della banca senese e il successivo b ... milanofinanza.it

Giorgetti, su Mediobanca decisione autonoma manager Mps - La decisione di Mps dell’opas su Mediobanca è stata presa dai manager della banca senese «in maniera autonoma e noi, come azionisti, abbiamo preso ... ilsole24ore.com

Banche, oggi l'informativa urgente del ministro Giorgetti che è chiamato a fornire chiarimenti sul ruolo del governo nel risiko bancario alla luce delle indagini della Procura di Milano sulla scalata di Mps su Mediobanca. Intanto, Mps raduna il cda. I dettagli con x.com

Giorgetti: “L’IA è la sfida educativa più pericolosa. Faremo di tutto per sostenere le scuole paritarie”. https://www.orizzontescuola.it/giorgetti-lia-e-la-sfida-educativa-piu-pericolosa-faremo-di-tutto-per-sostenere-le-scuole-paritarie/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.