Influenza Europa nella morsa del super virus | stagione precoce e casi in aumento

L'influenza di quest'anno si presenta in anticipo e con intensità crescente, colpendo la Regione Europea prima del solito. Un nuovo ceppo virale dominante sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari di diversi Paesi, evidenziando l'urgenza di attenzione e prevenzione in questa stagione influenzale precoce.

(Adnkronos) – "Una stagione precoce e intensa" quella dell'influenza di quest'anno, che si sta diffondendo nella Regione Europea "prima del solito, con un nuovo ceppo virale dominante che sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari di alcuni Paesi". A confermarlo è l'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa. Oltre la metà della regione .

L'influenza «quest'anno è tosta» perché «tutti i paesi del mondo, non solo l'Europa, ma anche Nord America - dove il Canada ha un aumento del 200% dei ricoveri in ospedali - insomma dove c'è l'inverno si sperimenta in qualche modo una influenza che non - facebook.com facebook

Per prevenire l'influenza, l'Oms raccomanda vaccino, igiene delle mani e restare a casa in caso di sintomi. In Europa è iniziata con 4 settimane di anticipo rispetto agli anni scorsi e sta mettendo sotto pressione gli ospedali in alcuni Paesi. #ANSASalute x.com

