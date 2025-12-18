?Influenza e Covid l' allarme dei medici | In 700mila a letto over 65 a rischio Vaccinatevi prima del picco

L’autunno porta con sé il rischio di ondate di influenza e Covid, con oltre 700mila persone potenzialmente a rischio in ospedale, soprattutto over 65. La campagna vaccinale sta dando segnali incoraggianti, ma gli esperti insistono sull’importanza di vaccinarsi tempestivamente per proteggersi e alleggerire il sistema sanitario in vista del picco.

