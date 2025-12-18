Infertilità le cause possono essere molte Così come le cure

L’infertilità è un problema complesso e multifattoriale, spesso sottovalutato. Mentre si tende a concentrarsi sulle cause femminili, è importante ricordare che nel 40-50% dei casi il fattore maschile gioca un ruolo altrettanto determinante. La prevenzione e una corretta informazione sono strumenti fondamentali per affrontare questa sfida, promuovendo una maggiore consapevolezza e favorendo interventi tempestivi e mirati.

