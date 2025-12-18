Infermiera sbaglia cerotto e applica farmaco a base di Fentanyl paziente muore | indagata per omicidio colposo

Un errore durante l’applicazione di un cerotto contenente Fentanyl ha portato alla tragica morte di un paziente, portando all’indagine sulla colpevolezza di un’infermiera. La procura di Ravenna ha richiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo, evidenziando un grave episodio di negligenza che ha avuto conseguenze fatali. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità nel settore sanitario.

