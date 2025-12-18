Infermiera per errore somministra fentanyl alla paziente sbagliata che muore poche ore dopo | L' ha uccisa

Un tragico errore in una clinica di Ravenna ha avuto conseguenze fatali. Un'infermiera di 26 anni ha somministrato accidentalmente fentanyl alla paziente sbagliata, provocandone la morte poche ore dopo. L’incidente ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza e le responsabilità nel settore sanitario, portando all’apertura di un’indagine e all’accusa di omicidio colposo.

