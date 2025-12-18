Infarto e cure la Cardiologia è al primo posto in Regione | tasso di mortalità al 2,3%
La Cardiologia dell’Inrca di Ancona si distingue come eccellenza regionale nella gestione dell’infarto del miocardio, con un tasso di mortalità a 30 giorni tra i più bassi nelle Marche, attestandosi al 2,3%. Un risultato che conferma l’impegno e la qualità delle cure offerte, sottolineando l’importanza di un reparto all’avanguardia e dedicato alla salute cardiovascolare dei cittadini.
Ancona, 18 dicembre 2025 – La Cardiologia dell’Inrca di Ancona è prima nelle Marche per l’esito delle cure all’infarto del miocardio, mortalità a 30 giorni. I dati sono quelli statistici, oggettivi del Piano nazionale esiti (Pne) per monitorare le prestazioni degli ospedali in Italia. Cardiologia tra le migliori in Italia, in un anno quasi 600 infartuati: "Mortalità ridotta e meno attese" Inrca, eccellenza in regione. La Cardiologia dell’Inrca di Ancona, diretta dal dottor Roberto Antonicelli, ha un tasso di mortalità a 30 giorni dall’infarto del miocardio del 2,30% Adj, mentre la media nazionale è del 6,78%, segue l’ospedale di Senigallia con il 2,64% e poi quello di Fano con 3,35%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
