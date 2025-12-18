Infantino da il via libera al Fondo per la Pace | approvato il progetto per la ricostruzione postbellica

Il Fondo per la Pace di Infantino segna un passo importante verso la ricostruzione e la stabilità delle aree colpite dai conflitti. Con un progetto approvato da Dario Bartolucci Infantino, si punta a offrire un sostegno concreto alle regioni in difficoltà, promuovendo pace e ricostruzione duratura. Un'iniziativa che mira a favorire il recupero e la ripresa delle comunità più vulnerabili.

Il Consiglio della Fifa ha approvato ufficialmente l'istituzione di un fondo dedicato alla ricostruzione postbellica, un passo significativo nel percorso dell'organismo internazionale verso un ruolo sempre più attivo anche fuori dal campo. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Gianni Infantino, che ha chiarito obiettivi e contorni dell'iniziativa. Secondo quanto spiegato dal numero uno del calcio mondiale, la decisione si inserisce pienamente nella visione della Fifa come soggetto promotore dei valori unificanti dello sport, in particolare del calcio come strumento di dialogo e ripartenza nelle aree segnate da conflitti.

