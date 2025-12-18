Indennità di turno in ferie Vigile fa causa al Comune

Un agente di polizia municipale in ferie ha diritto a percepire l’indennità di turno? È questa la domanda che ha portato a una controversia tra un vigile e il Comune di Recanati, spingendo le parti a tentare una risoluzione amichevole attraverso la conciliazione stragiudiziale. La questione solleva importanti riflessioni sui diritti dei lavoratori e le modalità di retribuzione durante i periodi di assenza dal servizio.

Un agente di polizia municipale in ferie, quindi a casa senza svolgere alcun servizio, ha comunque diritto a percepire l’indennità di turno o quella prevista per il servizio esterno? È attorno a questo interrogativo che ruota la controversia approdata sul tavolo del Comune di Recanati che ha deciso di percorrere la strada della conciliazione stragiudiziale per tentare una soluzione bonaria. La vicenda nasce da una richiesta avanzata dagli agenti in divisa con cui si chiede il riconoscimento delle indennità di turno, di servizio esterno e di altre voci accessorie previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali anche per i giorni in cui il personale si trova in ferie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

