Tragedia sul cantiere di Castignano, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, schiacciato da un escavatore. La comunità si stringe intorno alla famiglia colpita da questa drammatica perdita. Una drammatica realtà che sottolinea l’importanza di sicurezza e prevenzione nei cantieri edili.

© Lapresse.it - Incidenti sul lavoro, schiacciato da escavatore: morto 70enne

Un uomo di 70 anni è morto, nella tarda mattinata di oggi, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno (frazione di Ripaberarda), all’interno di un cantiere edile. Il 70enne è rimasto incastrato tra un escavatore e una parete di un edificio su cui si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione. L’intervento dei soccorsi è scattato attorno alle 12.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo. Gli operatori sul posto hanno proceduto con la messa in sicurezza del mezzo e dell’intera zona, in attesa dell’autorizzazione delle autorità competenti per la rimozione della salma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Morì schiacciato sotto l'escavatore, lavorava in nero: in due patteggiano; Trivigliano, Cade da un escavatore: operaio di 50 anni trasportato a Roma con l'eliambulanza; Nell'Ascolano morto un 70enne schiacciato mentre manovrava un escavatore.

