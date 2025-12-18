Incidente sulla Taranto San Giorgio morto militare di 23 anni

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla Taranto San Giorgio, coinvolgendo un giovane militare di 23 anni originario di Taranto. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, lasciando un senso di lutto e sgomento. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il dolore per la perdita di questo giovane talento è profondo e diffuso.

Dramma in serata sulla Taranto San Giorgio. Un Militare della Marina di 23 anni, ha perso la vita dopo un tragico schianto in moto. L'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Tragedia sulla Taranto-San Giorgio: morto motociclista 23enne, era un militare della Marina - San Giorgio: a perdere la vita un giovane 23enne della Marina Militare che era alla guida di una moto. lagazzettadelmezzogiorno.it

